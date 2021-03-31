عشيرج قطعة من السوفييت - نضال الصالح

2021/03/31 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نضال_الصالح عندما كنت أعمل في الخمسينيات في دولة الكويت، كان في طرف الكويت منطقة اسمها عشيريج وكانت مسكنا للعمال العراقيين الذين كانوا في غالبيتهم من الشيعة.



ولقد كانت معلوماتي عن الشيعة قبل المجيء إلى الكويت بسيطة جدا وفي بعض الأحيان كنت اظن أنهم فريق من الشيوعيين ولذلك سمو بهذا اللقب.



كنا مجموعة من اليساريين العرب من فلسطين والأردن تعرفنا على مجموعة من اليساريين العراقيين وتمتنت الصداقة بيننا.



واعدتنا ......





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