مجلس النواب يصوت على المادة الخاصة بحصة اقليم كوردستان في الموازنة

2021/03/31 | 18:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب، يوم الاربعاء، على المادة 11 من قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للعام 2021، والخاصة باقليم كوردستان.

وكان النائب حسين نرمو عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب قد اوضح خلال تصريح سابق لـ PUKmedia، ان المجلس بدأ عقد جلسته الخاصة بالتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية، مبينا ان النصاب القانوني للجلسة متحقق بحضور 215 نائبا.

وقالت النائب آرزو محمود عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني بمجلس النواب خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان المجلس صوت خلال جلسته على المواد من 1 الى 10 من قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام 2021، لافتة الى المجلس صوت ايضا على المادة 11 من قانون الموازنة والخاصة بحصة اقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية للعام 2021.

PUKmedia خاص

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