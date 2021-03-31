محامية: زعيمة ميانمار المعزولة بصحة جيدة

2021/03/31 | 18:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت محامية، أونغ سان سو تشي، الزعيمة المدنية البورمية المعزولة إثر الانقلاب العسكري، إن موكلتها "بدت بصحة جيدة" رغم احتجازها منذ أسابيع، فيما يتواصل الضغط الدولي على المجموعة العسكرية مع اجتماع جديد لمجلس الأمن الدولي.

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