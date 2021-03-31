2021/03/31 | 18:29 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مراسل التغيير: تم التصويت على المادة 14من قانون الموازنة

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