مع بدء التصويت على الموازنة.. قفزة طفيفة لأسعار الدولار في السوق العراقية

2021/03/31 | 18:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ينشر "ناس" أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية مساء اليوم الاربعاء، (31 آذار 2021)، بحسب رصد مختصين.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

بغداد - بورصة

146,000

الشراء 145,500

البيع 146,500

وكانت أسعار الصرف صباح اليوم، في الأسواق العراقية، كالتالي:

بغداد - بورصة الكفاح

145,700

....

السعر في الصيرفات ( تقريبي)

145,000

146,000

....

البصرة / بورصة

145,500

....

أربيل / بورصة

145,750

....

الموصل / بورصة

145,750

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