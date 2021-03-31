2021/03/31 | 18:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 111 وفاة بفيروس كورونا في أكبر حصيلة يومية منذ بداية الجائحة العام الماضي، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6858 حالة في المملكة.

وكشفت الوزارة أنه تم تسجيل 6570 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 611,577 حالة.

كما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية قرابة 15.22%، مقارنة مع (15.71%) يوم أمس.

وتم إجراء 43,158 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 5,918,158 فحصا في المملكة.

وحسب وزارة الصحة “بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم 9192 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 513,144 حالة في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن يسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ بداية الجائحة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن يسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ بداية الجائحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).