مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار تتراجع 10.6% خلال فبراير

2021/03/31 | 18:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة بأكثر من 10 بالمائة للشهر الثاني على التوالي خلال فبراير/شباط الماضي.

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