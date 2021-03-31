2021/03/31 | 18:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عاودت أسعار الذهب الارتفاع عالمياً أعلى مستوى 1700 دولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع هبوط العملة الأمريكية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار الذهب تعاود الارتفاع أعلى 1700 دولار) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار الذهب تعاود الارتفاع أعلى 1700 دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).