السيد الحكيم يهنئ رئيس وأعضاء مجلس الأمناء نيلهم ثقة البرلمان

2021/03/31 | 18:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعبحث مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي مع رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم خطط الشبكة في التشجيع على المشاركة الفاعلة في الانتخابات، فيما هنأ السيد الحكيم رئيس وأعضاء مجلس الأمناء نيلهم ثقة البرلمانوزار وفد من مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي برئاسة نائب رئيس المجلس محمد سلام وعضوية أعضاء المجلس علاء الحطاب وعبد الحكيم جاسم ومارلين عويش، رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم".وبحث وفد مجلس الأمناء خلال الزيارة تشجيع المواطنين على المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة وخطط شبكة الإعلام العراقي في إدارة الكثير من الملفات التي تزرع الأمل وايصال مفهومها إلى المواطن.من جانبه هنأ رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم رئيس وأعضاء مجلس الأمناء نيلهم ثقة البرلمان، مؤكداً على ضرورة أن تأخذ شبكة الإعلام العراقي دورها الحيادي في التعامل مع الجميع بمسافة واحدة والوقوف مع المواطن وتسليط الضوء على الجهود الداعمة لبناء الوطن.وبين السيد الحكيم أن "بعض وسائل الإعلام دائما ما تسلط الضوء على الجوانب السلبية في حين أن هناك الكثير من الملفات التي شهدت تطورا وتقدما في البلد، الأمر الذي يقع على شبكة الإعلام العراقي مسؤولية تسليط الضوء عليها".

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