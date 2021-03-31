موازنة 2021.. ما الذي تتضمنه المادة الثانية التي صوت عليها البرلمان

2021/03/31 | 18:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]تتضمن المادة الثانية من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، التي صوت عليها مجلس النواب، الأربعاء، فقرة مهمة تتعلق بالمحافظات المنتجة للنفط.

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