نصر الله: الوقت نفد في لبنان وطريق الحل هو تشكيل الحكومة

2021/03/31 | 19:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، إنه على الجميع أن يعرف أن الوقت نفد في لبنان وأن طريق الحل هو تشكيل الحكومة.

ولفت نصر الله في الاحتفال التأبيني للقاضي الشيخ أحمد الزين الى أن “الكل يجمع أن المدخل الذي يساعد على وضع الامور على طريق الحل هو تشكيل الحكومة”.

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