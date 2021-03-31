2021/03/31 | 19:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوت مجلس النواب، اليوم الاربعاء، على اسقاط المادة 20 من قانون الموازنة الخاصة بفرض ضريبة دخل واستقطاع على رواتب الموظفين والمتقاعدين.

التالي

منذ ساعة واحدة

المالكي يشكك بإمكانية إجراء الانتخابات في موعدها

منذ 3 ساعات

البرلمان يباشر التصويت على قانون الموازنة

منذ 3 ساعات

البرلمان يعقد جلسة التصويت على الموازنة برئاسة الحلبوسي وحضور ٢١٥ نائباً

منذ 3 ساعات

برلماني يكشف أبرز النقاط الخلافية التي حسم الاتفاق عليها

منذ 3 ساعات

“تقدم” تنشر النسخة النهائية لقانون الموازنة الاتحادية

منذ 4 ساعات

المالية النيابية تعلن تضمين جميع تخصيصات العقود والمحاضرين في الموازنة

منذ 4 ساعات

بالصورة..



توزيع النسخة الأخيرة من الموازنة بين النواب في القاعة الكبرى

منذ 4 ساعات

المفوضية تعلن تمديد التسجيل البايومتري للناخبين الى 15 نيسان المقبل

منذ 5 ساعات

جمع تواقيع نيابية لإقالة أمين بغداد من منصبه

منذ 5 ساعات

الكاظمي يصل إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يصوت على حذف المادة المتعلقة بفرض ضرائب على رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يصوت على حذف المادة المتعلقة بفرض ضرائب على رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).