2021/03/31 | 19:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع سعر خام "نايمكس" الأمريكي أعلى 61 دولاراً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات المخزونات، مع ترقب اجتماع "أوبك+".

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