نبأ سار قبل الكلاسيكو.. ريال مدريد يستعيد نجمه أمام برشلونة

2021/03/31 | 19:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن نبا سار لجماهير ريال مدريد الإسباني، بعدما تأكد غياب نجم الفريق عن مباراة الذهاب لدوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي.

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد نظيره ليفربول، مساء الأربعاء المقبل، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت شبكة "ABC" الإسبانية، في تقريرها اليوم، أن " الأوروجواياني فيدي فالفيردي، نجم ريال مدريد، لن يشارك في مباراة الذهاب أمام ليفربول، بسبب الإصابة".

ويعاني فالفيردي من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن الفترة الماضية، وسيغيب عن مباراة الفريق بالدوري الإسباني أمام إيبار السبت المقبل.

الشبكة، أفادت أن "فالفيردي سيغيب عن مباراة ليفربول المقبلة، مما وضع زيدان المدير الفني في موقف صعب، نظرًا للغيابات التي يعاني منها الفريق".

واختتمت الشبكة الشهيرة، تقريرها، أنه "من الممكن مشاركة فالفيردي في مباراة ريال مدريد أمام برشلونة بالدوري الإسباني".

ويستضيف ريال مدريد، نظيره برشلونة مساء السبت الموافق 10 من نيسان المقبل، على ملعب الأول، ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

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