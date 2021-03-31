بالوثيقة: البرلمان يلغي رسمياً مادة الاستقطاع من رواتب الموظفين

2021/03/31 | 19:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

صوت مجلس النواب بجلسته اليوم ، على إلغاء المادة 20 من النص المقترح لمشروع موازنة 2021 ، والتي نصت على فرض ضريبة الدخل على رواتب الموظفين.

نص المادة الملغاة

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