الداخلية تلقي القبض على 713 أجنبياً خالفوا شروط الإقامة وتسفرهم خارج البلاد

2021/03/31 | 19:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية شؤون الإقامة التابعة لوزارة الداخلية، الأربعاء، تسفير 713 أجنبياً من جنسيات مختلفة، لمخالفتهم شروط الإقامة في العراق. وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “قامت ملاكات مديرية شؤون الإقامة/بغداد، بتسفير ٧١٣ شخصاً من مختلف الجنسيات، خارج أراضي جمهورية العراق”. وأضاف، أنه “تم إلقاء القبض عليهم في …

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