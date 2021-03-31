رئيس الوزراء العراقي يوقع مع السعودية 5 اتفاقيات

2021/03/31 | 19:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت السعودية والعراق، اليوم الأربعاء، 5 اتفاقيات بحضور ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي....

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