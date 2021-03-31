البرلمان العراقي يصوت على مواد بقانون موازنة 2021

2021/03/31 | 19:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، على مواد عدة من مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021....

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