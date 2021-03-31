2021/03/31 | 19:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني صوت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على تسع مواد جديدة من 31 إلى 40 مع حذف المادة 38 من مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021.وذكرت الدائرة الاعلامية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان يصوت على 9 مواد جديدة من قانون الموازنة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يصوت على 9 مواد جديدة من قانون الموازنة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يصوت على 9 مواد جديدة من قانون الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).