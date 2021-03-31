2021/03/31 | 19:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوفد الحكومي الكوردي برئاسة طالباني يصل للبرلمان العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/31 | 19:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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