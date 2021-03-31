مسؤول العلاقات العراقية للـ ا.و.ك يزور مستشفى الكفيل في كربلاء

2021/03/31 | 19:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدعوة من مؤسسة الكفيل، زار مجيد حمد امين مسؤول العلاقات العراقية للاتحاد الوطني الكوردستاني مستشفى الكفيل التخصصي في مدينة كربلاء اليوم الاربعاء برفقة عدد من اعضاء المكتب.

وكان في استقبالهم الدكتور جاسم سعيد مدير عام المستشفى.

وبحث الجانبان الواقع الصحي للمستشفى واستمعوا الى توجيهات مسؤول العلاقات كونه على دارية بالواقع الطبي عندما كان وزيرا سابقا للصحة .

كما استمع امين لشرح واف من مدير المستشفى حول الخدمات المقدمة من قبل المستشفى لابناء الشعب العراقي عموما وليس لابناء كربلاء فقط وشكروه على تلبية هذه الدعوة وزيارته للمستشفى وطلبوا منه تذليل بعض العقبات التي تواجههم بحكم علاقاته وواعدهم بانه سيبذل جهدا كبيرا من اجا ذلك.

PUKmedia مكتب العلاقات العراقية للـ ا.و.ك

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