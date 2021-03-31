نص المادة 20 المصوت على حذفها من قانون الموازنة

2021/03/31 | 19:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب اليوم الاربعاء، على حذف المادة 20 من قانون الموازنة الخاصة بفرض ضريبة دخل واستقطاع على رواتب الموظفين والمتقاعدين.

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