مجلس النواب يحذف مادة خاصة بالاستثمار

2021/03/31 | 19:25 - المصدر: NRT عربية

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صوت مجلس النواب، الاربعاء، على حذف المادة (38) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق لنة 2021.

وقالت الدائرة الاعلامية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (31 آذار 2021)، ان "مجلس النواب يصوت على حذف المادة (38) بالمجمل من قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021".

واضاف البيان، ان "هذه المادة خاصة بفتح باب الاستثمار".

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