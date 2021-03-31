نائب يكشف عن نوعية التعيين في موازنة 2021

2021/03/31 | 19:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن النائب طلال خضير الزوبعي، الاربعاء، قانون الموازنة الحالي يجيز التعيين بالتعاقد لمجلس القضاء الأعلى وعدة دوائر في حالة وجود ضرورة لذلك.

وقال الزوبعي في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (31 آذار 2021)، ان "قانون الموازنة الحالي يجيز التعيين بالتعاقد لمجلس القضاء الأعلى والدوائر البلدية و دوائر الماء و المجاري كافة في حالة وجود ضرورة لذلك".

واضاف البيان، ان "وزارة التربية و مديريات التربية ستنظم عقود المحاضرين و الاداريين و العاملين المجانيين الذين صدرت لهم اوامر ادارية و سيتولى مجلس الوزراء تحديد الأجور".

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