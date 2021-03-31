كمائن وهجمات تعرقل انتشار

2021/03/31 | 19:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ مطلع شهر مارس الحالي تحاول قوات "الفرقة الرابعة" التابعة لنظام الأسد بسط السيطرة العسكرية والأمنية على الريف الغربي لمدينة درعا جنوبي سوريا، وعلى الرغم من الحشود "غير المسبوقة"

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