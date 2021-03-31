2021/03/31 | 19:34 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الأربعاء 31 مارس 2021 | 07:06 مساءً | عدد القراءات : 25

مجلس النواب يُصوت على حذف المادة 20 من قانون الموازنة

صوت مجلس النواب، الاربعاء، على حذف المادة ٢٠ من قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021.

وقال مصدر برلماني، إن "مجلس النواب يُصوت على حذف المادة ٢٠ من قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021".

وصوت مجلس النواب لغاية كتابة الخبر على ٢٨ مادة من قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021.

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