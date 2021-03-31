2021/03/31 | 19:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ينشر "ناس" نص المادة 38، المحذوفة من مشروع قانون الموازنة لعام 2021.

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وتنص المادة 38 في مشروع قانون الموازنة، على أنه "تعمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات على التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص والمشاركة مع القطاع الخاص بحدود اختصاصاتها كلما كان ذلك ممكناً، على ألا يترتب على ذلك أي اعباء مالية على الخزينة العامة للدولة ولمجلس الوزراء استثناؤها من أحكام القوانين النافذة وبما يسهل التوسع بالاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص".

وتالياً تفاصيل المادة المحذوفة:

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