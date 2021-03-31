وزير الصحة يكشف عن الفئات المشمولة بالتعيينات بعد إقرار الموازنة

2021/03/31 | 19:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم وزير الصحة والبيئة حسن التميمي،

الاربعاء، شكره لمجلس النواب بعد

التصويت على تعيين المشمولين بقانون 6

لسنة 2000.

وقال التميمي في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "يبارك الانجاز الكبير

بتعيين خري

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