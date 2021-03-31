كلمة اخيرة في الموازنة العامة

2021/03/31 | 19:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

الجدل محتدم جدا هذه الايام حول تعديل

مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية

لعام 2021 ، ونقاط الخلاف تكاد تنحصر

بثلاث او اربع نقاط منها:

1 – حصة الاقليم، وهذه المسالة تكاد

تكون

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