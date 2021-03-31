مجلىس النواب يُصوت على حذف المادتين 42 و43 من قانون الموازنة

2021/03/31 | 19:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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صوت مجلىس النواب، اليوم الاربعاء، على حذف المادتين 42 و43 من قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان ” مجلىس النواب يُؤجل التصويت على المادة 42 و 43 من قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021″.

وكان مجلس النواب، عقد اليوم الاربعاء، جلسته رقم 46 برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي وحضور ٢١٥ نائباً.

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