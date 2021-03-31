2021/03/31 | 19:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارجأ مجلىس النواب، اليوم الاربعاء، التصويت على المادة ٤١ من قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان ” مجلىس النواب يُؤجل التصويت على المادة ٤١ من قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021″.

وكان مجلس النواب، عقد اليوم الاربعاء، جلسته رقم 46 برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي وحضور ٢١٥ نائباً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يؤجل التصويت على المادة ٤١ من قانون الموازنة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يؤجل التصويت على المادة ٤١ من قانون الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).