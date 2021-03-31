الكاظمي وابن سلمان يناقشان تفعيل صندوق الاستثمارات السعودي

2021/03/31 | 19:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ناقش رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خمسة ملفات “تعزز سبل التعاون المشترك”، بين البلدين.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقاه […]

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