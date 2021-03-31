الأسهم الأوروبية تهبط بالختام لكنها تحقق مكاسب شهرية وفصلية

2021/03/31 | 19:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، لكنها حققت مكاسب شهرية وفصلية قوية.

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