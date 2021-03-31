قرار أمريكي غير مسبوق في قضية الغاز الإيراني إلى العراق

2021/03/31 | 19:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

وافقت الولايات المتحدة على تمديد إعفاء العراق من العقوبات على إيران في استيراده للطاقة، لمدة أربعة أشهر.

وتحدث مسؤول عراقيّ إلى وكالة "فرانس برس"، الأربعاء 31 آذار/مارس، عن الأعفا الأول الذي تقدمه إدارة إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والذي يمتد لأطول مدة يسمح بها القانون، ويأتي قبل أيام من "حوار استراتيجي" بين البلدين بطلب من بغداد.

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ويعتمد العراق، على الرّغم من أنّه بلد نفطي، بشدّة على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء وذلك بسبب بنيته التحتية المتهالكة.

ويمثل الإعفاء الجديد استمرارًا للسياسة الأمريكية في استثناء العراق من العقوبات على التعاملات الاقتصادية مع الحكومة أو الشركات الإيرانية في ملف الطاقة تحديدًا، وكان آخرها في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في كانون الثاني/يناير.

ويسمح الإعفاء الجديد لبغداد بالاستمرار في استيراد الكهرباء والغاز من من إيران حتى آب/أغسطس، بحسب تصريح المسؤول العراقي الذي تحدث بشرط عدم كشف هويته.

وتقول "فرانس برس"، إنّ "إدارة بايدن ترغب بمدّ اليد إلى الحكومة العراقية من خلال هذه الخطوة، قبل حوار استراتيجي جديد من المقرر أن ينطلق افتراضيًا في السابع من نيسان/أبريل، فيما تواجه الحكومة تحديات تتمثل في نفوذ كبير لفصائل مسلحة موالية لإيران يعيق عملها، وقبل صيف حار يتوقع أن يشهد فيه العراق احتجاجات شعبية على خلفية انقطاع الكهرباء".

وقطعت إيران خلال الأشهر القليلة الماضية جزءًا كبيرًا من إمدادات الغاز إلى العراق، مطالبة بتسديد أكثر من 6 مليارات دولار من المستحقات المتأخرة، فيما تشير تقارير صحافية إلى أنّ مسؤولين عراقيين تلقوا تقريعًا مباشرًا من طهران نتيجة عدم الإفراج عن تلك المستحقات التي تودع في حساب بمصرف التجارة العراقيّ، فيما تمنع واشنطن صرف تلك المبالغ بالدولار الأمريكي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن مصادر غربية وعراقية قولها، إنّ "المسؤولين العراقيين تلقوا ضوءًا أخضر من الولايات المتحدة للإفراج عن الأموال المستحقة لإيران مقابل واردات الغاز، والبالغة ملياري دولار، عبر حساب مصرفي سويسري".

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