2021/03/31 | 19:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثائق: نص المواد 42 و 43 و 47 المحذوفة من موازنة 2021 بقرار من البرلمان

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