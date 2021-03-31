بيان من مكتب الكاظمي يكشف مضامين لقائه بولي العهد السعودي

2021/03/31 | 19:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، مضامين لقائه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلاب زيارته الجاري للعاصمة الرياض.

وقال المكتب في بيانه، إن "الكاظمي التقى، خلال زيارته الحالية الى العاصمة السعودية الرياض، بولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، الامير محمد بن سلمان في الديوان الملكي بقصر اليمامة، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والطاقة والامن والاستثمار والحدود".

وأضاف، أنه "تم التأكيد على اهمية دور العراق في المنطقة بما يخدم استقرارها، ودعم المملكة العربية السعودية للعراق في جميع المجالات، كما جرت مناقشة تفعيل صندوق الاستثمارات السعودي".

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