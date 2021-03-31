البرلمان يُصوت على حذف المادة 38 بالمجمل من قانون الموازنة

2021/03/31 | 19:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب اليوم الاربعاء، على حذف المادة 38 بالمجل من قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

نص المادة 38 المحذوفة خلال تصويت البرلمان على الموازنة العامة:

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