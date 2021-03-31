تفاصيل المواد الخمس المحذوفة من قانون موازنة 2021

2021/03/31 | 20:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ينشر ’ناس’ نص المواد 42 و43 و47 المحذوفة من قانون موازنة 2021.

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وتنص المادة 42 على أنه "لصاحب حق التصرف إقامة المشاريع السياحية أو الخدمية أو التجارية على الأرض المثقلة به استثناءً من احكام قانون توحيد اصناف الدولة رقم 53 لسنة 1976 وفق الاستعمالات المقررة لها قانوناً بعد تصحيح الصنف نقداً زفق احكام المادة 42 منه وعلى ان تقيد المبالغ المستحصلة إيراداً لحساب الخزينة العامة للدولة".

فيما نصت المادة 43 على أنه "على وزارة المالية أخذ الإجراءات اللازمة لبيع العقارات السكنية وفقاً للقانون وتلغى القرارات والتوجيهات التي تتعارض مع أحكام هذه المادة".

فيما نصت المادة 47 على أنه "على الوزرات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة تقييم الأصول التابعة لشركاتها العامة وبما يضمن تمكينها من تأجير وبيع أصولها واستغلالها بأفضل السبل الاقتصادية من أجل تعظيم مواردها الذاتية".

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