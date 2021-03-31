وكالة نون تنشر نصوص المواد التي حذفها البرلمان من قانون الموازنة

2021/03/31 | 20:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، نصوص المواد

التي حذفها مجلس النواب من قانون

الموازنة العامة لعام 2021، وكما موضح في

ادناه:

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