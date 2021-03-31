وفاة فنانة عراقية بعد صراع مع المرض

2021/03/31 | 20:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نعت نقابة الفانين العراقيين،اليوم الاربعاء، الفنانة نغم فؤاد سالم بعد صراع مع المرض.

وذكر بيان تعزية ، بانه “ببالغ الحزن والاسى ،تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنانة نغم فؤاد سالم والتي وافتها المنية عصر هذا اليوم أثر مرض عضال سائلين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها ومحبيها وزملائها الصبر والسلوان”.

يذكر أن الفنانة الراحلة عضو لدى نقابة الفنانين العراقيين والفرقة الوطنية للتمثيل حيث قدمت العديد من الاعمال الفنية على صعيد الدراما والمسرح، وابنة المطرب العراقي الكبير الراحل فؤاد سالم وابنة الممثلة العراقية الكبيرة الراحلة مي جمال.

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