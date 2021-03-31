2021/03/31 | 20:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: شهدت إيرادات "هواوي" تباطؤاً حاداً في العام الماضي، مع تراجع مبيعات الشركة الصينية لأول مرة على الإطلاق في الربع الأخير من 2020، بفعل العقوبات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العقوبات الأمريكية تدفع إيرادات "هواوي" لأول هبوط فصلي على الإطلاق) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العقوبات الأمريكية تدفع إيرادات "هواوي" لأول هبوط فصلي على الإطلاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).