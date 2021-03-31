2021/03/31 | 20:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع، مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، خلال زيارة الأخير إلى العاصمة السعودية الرياض.وبحث الجانبان، اليوم الأربعاء، العلاقات …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية والعراق يبحثان تعزيز التعاون في مجالات بينها الاقتصاد والطاقة) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية والعراق يبحثان تعزيز التعاون في مجالات بينها الاقتصاد والطاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).