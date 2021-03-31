الكاظمي يبحث مع ولي العهد السعودي جملة من الملفات

2021/03/31 | 20:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الديوان الملكي بقصر اليمامة. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والطاقة والامن والاستثمار والحدود”. واكد المجتمعون …

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