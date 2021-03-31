نص المادة التي صوت البرلمان على حذفها من قانون الموازنة

2021/03/31 | 20:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ينشر “النورنيوز” نص المادة 38، المحذوفة من مشروع قانون الموازنة لعام 2021. وتنص المادة 38 في مشروع قانون الموازنة، على أنه “تعمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات على التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص والمشاركة مع القطاع الخاص بحدود اختصاصاتها كلما كان ذلك ممكناً، على ألا يترتب على ذلك أي اعباء …

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