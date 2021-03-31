2021/03/31 | 20:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني صوت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على إضافة 12 مادة جديدة في قانون الموازنة العامة لعام 2021.وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مجلس النواب صوّت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس النواب يصوت على إضافة 12 مادة جديدة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يصوت على إضافة 12 مادة جديدة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يصوت على إضافة 12 مادة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).