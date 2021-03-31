بالأرقام.. الدولار يسجل ارتفاعاً ملحوظاً أمام الدينار بالتزامن مع التصويت على موازنة 2021 - عاجل

2021/03/31 | 20:20 - المصدر: بغداد اليوم

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سجل سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي ارتفاعاً ملحوظاً في الساعة الأخيرة بالتزامن مع عقد جلسة التصويت على الموازنة العامة.

وسجل سعر الصرف ارتفاعاً قدره 500 دينار لكل 100 دولار بعد بدء التصويت على الموازنة ليصل إلى 146.250 ديناراً في صيرفات بغداد للبيع فيما كان سعر الشراء 145.250.

وارتفع سعر الصرف لـ 146.500 للبيع في إقليم كردستان للبيع و 145.250 للشراء ، فيما سجل 1460 دينار للبيع في غالبية مدن الجنوب و 1450 للشراء.

وصوت المجلس في وقت سابق على المادة الأولى من موازنة 2021 والتي تضمنت تثبيت سعر الصرف بـ 1450 دينار مقابل الدولار.

وتنشر بغداد اليوم ، أبرز الفقرات والمواد المصوت عليها خلال جلسة التصويت على الموازنة حتى الآن.- التصويت على حقوق الشهداء المثبتة بالمادة 29 - تعويض المتضررين من الأعمال الارهابية- التصويت على صرف مكافآت نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق- إلغاء المادة 20 الخاصة بفرض ضرائب على رواتب الموظفين- تلتزم وزارتي الدفاع والداخلية بتحويل المراتب الراغبين من حمله شهادة البكالوريوس إلى الملاك المدني لنفس الوزارة.- تتعاقد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع ألف شخص بصفه باحث اجتماعي.-تتعاقد وزارة الثقافة والسياحة والأثار مع 150 شخص لغرض تغطية احتياجاتها- تضمين جميع تخصيصات العقود والمحاضرين في وزارة التربية-تعيين ذوي المهن الطبية والصحية والعلوميين والخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا- إلغاء المادة 20 الخاصة بفرض ضرائب على رواتب الموظفين- تخصيص 400 مليار دينار لمشروع ميناء الفاو الكبير.- تخصيص 30 مليون دولار على مشاريع تحلية المياه في البصرة.- تخصيص مبالغ للصحة لبناء مستشفيات سريعة الانجاز بسعة 100 سرير.- تخصيص مبالغ لبناء 1000 مدرسة بمختلف المحافظات حسب النسبة السكانية.- تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير وإعادة إعمار مدينة الصدر- التصويت على المادة 11 الخاصة بحصة إقليم كردستان في الموازنة

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