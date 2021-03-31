2021/03/31 | 20:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم) المواد الجديدة المضافة لموازنة 2021 التي صوت عليها مجلس النواب، في جلسته المنعقدة اليوم الاربعاء.

وبحسب الوثائق، صوت مجلس النواب على مواد جديدة تتعلق بتصدير البضائع وسلطة الطيران والغرامات التأخيرية وسعر برميل النفط وطبع الكتب.

كما تضمنت المواد الجديدة المضافة فقرات تتعلق بفرز الأراضي والمناقلات المالية وموازنة البرلمان وموازنة مجلس القضاء، فضلا عن موازنة مفوضية حقوق الانسان.

وتضمنت المواد ايضا، التصويت على مادة تخص إنهاء المناصب بالوكالة، والتصويت على مادة جديدة تخص بيع أراضي للمواطنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق: المواد الجديدة المضافة لموازنة 2021) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق: المواد الجديدة المضافة لموازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).