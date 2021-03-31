إعفاء أميركي للعراق 120 يوماً لسداد مقابل كهرباء من إيران

2021/03/31 | 20:20 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة منحت العراق إعفاء مدته 120 يوماً، كي يسدد مقابل واردات كهرباء من إيران.

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