البرلمان يصوت على مادة تخص بيع الاراضي للمواطنين

2021/03/31 | 20:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد صوت مجلس النواب، الاربعاء، على مادة جديدة بمشروع قانون الموازنة تخص بيع الاراضي للمواطنين.وبدأ مجلس النواب اليوم الاربعاء، التصويت على مشروع قانون موازنة 2021.وأدناه نص المادة..

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