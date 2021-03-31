مرة أخرى.. لمصر لا لأحد

2021/03/31 | 20:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (مقابل منزلي في مدينتي البلجيكية، سكة حديد؛ ومرتين أسبوعيا وفي كل فصول السنة تمزق عتمة الليل أضواء فرق الصيانة الكاشفة لتضيء السكك الحديدية للعمال الذين يعملون حتى وقت متأخر، في صيانة ولحام الطريق الحديدي.

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